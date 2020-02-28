香港媒體大亨、壹傳媒創辦人黎智英稍早驚傳因涉兩罪遭逮捕。黎智英1990年在香港創辦壹傳媒集團，2001年，將其傳媒事業擴展至台灣媒體市場，並將香港的八卦風與狗仔隊文化帶入台灣，引發許多爭議。此外，去年香港爆發反送中運動，黎智英也被列在「禍港亂港頭目」名單當中。

黎智英1990年，在香港創辦壹傳媒集團，創辦《壹週刊》，1995年，創辦《蘋果日報》，日發行量曾超過70萬份，當時其財富已逾5億美元。2001年，將其傳媒事業擴展至臺灣媒體市場，創辦台灣《壹週刊》，2003年5月，創辦臺灣《蘋果日報》，並將香港的八卦風與狗仔隊文化帶入臺灣。而黎智英2014年12月11日，因參與雨傘革命、佔領中環運動遭警方逮捕，自行辭去香港《蘋果日報》社長一職；同年12月14日，宣布辭去壹傳媒集團董事會主席及執行董事職務。

黎智英2001年將狗仔文化帶進台灣創立《壹週刊》，開啟台灣八卦新聞之先河！未料日前傳出，因不敵數位化的影響，繼2018年3月14日紙本停刊後，20日發表聲明，表示《壹週刊》將在二月底正式熄燈。

此外，去年香港爆發反送中運動，抗議頻傳。大陸港澳辦提及香港出現「恐怖主義」苗頭，官方媒體新華社也公開羅列「禍港亂港頭目」名單，其中黎智英被列在其中，名單還包括陳方安生、李柱銘、黃之鋒、羅冠聰、黃程鋒、彭家浩等人。

(中時電子報)