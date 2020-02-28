上海外國語大學國際金融貿易學院院長章玉貴28日在陸媒《環球時報》撰文指出，新冠肺炎疫情對大陸經濟帶來一定影響，但大陸自改革開放、尤其加入世貿組織以來，日益完善的「全球最完整產業鏈」不可能因這場疫情，就出現西方輿論渲染的那種所謂「斷裂」，或出現某些國際貿易懷疑論者所「期待」的全球兩個最大經濟體間的產業鏈脫鉤。

章玉貴表示，陸續有西方媒體評論，認為新冠肺炎疫情將加速大陸與一些發達國家產業鏈脫鉤進程，並可能促使更多跨國企業重新思考依賴大陸供應鏈的脆弱性；進而預測，新冠肺炎疫情可能引發亞洲乃至全球產業鏈大洗牌。不過，連他們也承認，至少迄今還沒有任何一個經濟體能輕易取代大陸在全球供應鏈的中樞角色。

文章分析，第一，無論陸美之間的產業鏈分工與合作，還是大陸作為全球供應鏈中樞的形成與發展，都有其內在經濟邏輯，既具有全球工業生產與產業格局變遷的周期性與階段性特點，也具有周期內的穩定性特徵。

盡管2009年前後，主要發達國家紛紛推出「再工業化」「製造業回流」等舉措，但迄今為止收效甚微。另一方面也印證了，即便是最具資源整合力的發達國家政府，也很難讓全球產業鏈分工格局以人為意志轉移。而以印度、越南等為代表的新興經濟體，受到基礎設施領域、經濟發展水準及相關稟賦約束，短期內根本不具備取代大陸的基礎性條件。估計從現在起到2030年左右，全球產業鏈的分工格局都將保持相對穩定局面。

章玉貴說，第二，大陸基於製造業發展、貿易價值鏈提升以及金融深層次、高水準開放而向區域和全球釋放的巨大發展紅利，將構成21世紀上半葉全球化紅利的核心環節，也是全球經濟一體化不可能人為阻止的重要動力所在。

長期受益於大陸經濟發展且高度依賴海外利潤的西方跨國公司，除非有持續性、替代性收益補償，否則不會主動放棄大陸市場，在產業鏈層面選擇與大陸脫鉤。就正常商業邏輯與交易成本而言，瘋子才會選擇與大陸脫鉤乃至全面決裂。

文章稱，第三，在全球經濟一體化的今天，零和博弈有害無益。對有遠見的政治家和商業領袖以及其他參與主體而言，無論全球層面的經濟增長、金融穩定、貿易規則完善，還是產業鏈的升級與變遷，乃至各國貿易爭端等複雜問題的有效解決，既離不開對市場規律與國際規則的尊重，也離不開共識和協調基礎上的分工與合作。

關鍵字：新冠肺炎、產業鏈、陸美貿易戰、跨國公司

(中時 )