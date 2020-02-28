沒想到本季報銷的籃網明星前鋒杜蘭特，除了跟球迷隔空爭吵，更用這種方式搶登版面！杜蘭特竟在「All the Smoke」節目中，公開呼籲大麻合法化，更認為吸食大麻並無害處，原因是他在去年11月開始投資大麻事業，難怪他會這樣說了！

「這是一種需要後天培養口味的植物，如果你喜歡它，你就會喜歡這種方式，如果你對它不感興趣，你甚至不會嘗試，」杜蘭特說，「大麻就是大麻，它對任何人都沒害處，只會幫助你提高效率，做有益的事情，它不該成為熱議話題。」

「我們球隊每個人每天都喝咖啡，比賽結束也會喝紅酒，大麻也該如此，」杜蘭特強調，「我們為何要談這個？這不需要成為一個話題，希望我們能夠克服大麻所帶來的羞恥感，這種植物能讓大家團結，期望它能從違禁藥物名單當中移除。」

只是杜蘭特這樣公開呼籲大麻合法化，甚至拿大麻跟咖啡、紅酒相提並論的說法，根本說不太通，畢竟大麻幾乎在全世界都算毒品的一種，身為NBA知名球星的他，竟然為了自己投資事業做出如此宣言，或許杜蘭特做出最錯誤的示範！

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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(中時 )