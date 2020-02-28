護理師租屋遭拒，讓ICU醫怒批，是做什麼殺人放火的職業嗎？（圖／翻攝自臉書,Icu醫生陳志金）

新冠肺炎導致人心惶惶，Icu醫生陳志金在臉書貼文指出，護理師租屋遭拒，只因房東對其職業感到擔心，讓他大嘆，17年過去了，對醫護的歧視竟然再現，都沒有改變，無知和人性，比病毒更可怕！

陳志金在臉發文分享，一個房東不願出租的理由，「我的家人知道你的職業和工作場所，都反對把房子租給你。因為目前的疫情相當混亂，而你的工作，讓我們很擔心！」猜猜看，承租方是從事的是什麼殺人放火的職業？她是一位「護理師」！

陳志金表示，聽到這個消息，真的非常的難過。過了17年了！SARS時期，對醫療人員的 種種「歧視」，現在竟然再現！

陳志金指出，無論是SARS還是新冠肺炎，多是由病人傳染給醫護，很少出現反過來的情況，再者，若護理師因照顧患者而可能被傳染，她們也絶對比你身邊的人更知道，該如何隔離自己、保護你們！

陳志金說，若因為害怕而不租給護理師，那建議乾脆停止出租，因為租給染病而不自知的人、不懂保護他人的人的機會可能更高。雖然你與你的家人很殘忍的說出這些話，但若你們不幸染病送醫，請你們放心，這位護理師和同行仍會好好照顧你，不會歧視和排擠。

陳志金有感而發地說，上次是診所醫生，現在是護理師，隨著疫情的升溫，還有多少醫療人員及其家人會受到這種對待？怎麼17年過去了，一點都改變都沒有？

陳志金大嘆，醫護人禁出國，一堆人拍手叫好！醫護冒生命危險照顧病人，一堆人說「那是你們的天職」！但當醫護想和一般人一樣，租房子、去餐廳用餐、讓孩子上學，卻受到這種排擠！你們還好意思，叫她們犧牲自己來守護你們？無知和人性，比病毒更可怕！

(中時電子報)