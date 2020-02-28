耗時20年籌備製作，震撼還原空軍搜救部隊場面，並獲得美國國防部、空軍及陸軍大力支持的戰爭新片《鋼鐵勳章》，找來《復仇者聯盟》（The Avengers）山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、《美國隊長2：酷寒戰士》（Captain America: The Winter Soldier）賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）等漫威電影大將領銜主演。

值得一提的是，在片中飾演調查員的賽巴斯汀史坦，本身就是漫威《復仇者聯盟》系列的主要角色「酷寒戰士」巴奇；而片中另一位越戰老兵，則由飾演「神盾局局長」尼克福瑞的山繆傑克森詮釋。這兩位「漫威電影大將」將在片中攜手合作，挖掘出越戰時期被隱瞞的故事，也讓觀眾期待再看兩人為正義與榮耀挺身而出！

「神盾局長」山繆傑克森（左）、「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（右）共同演出。（采昌國際多媒體提供）

劇情根據真實事件改編，描述一名與華盛頓政治機構對抗的五角大廈調查員，試圖與一群曾參與1966年「阿比林行動」的越戰老兵們，共同說服國會頒發榮譽勳章給一位英勇的空軍醫療兵「威廉皮森伯格」。全片除了真實呈現越戰最殘酷血腥的「阿比林行動」，更透過威廉的家人講述人性的溫暖與光輝。不僅獲得爛番茄觀眾96%高度評價，更獲《芝加哥太陽報》（Chicago Sun-Times）盛讚：「2020年第一部必看電影！」

《鋼鐵勳章》不僅震撼還原空軍搜救部隊場面，更真實呈現越戰中最殘酷與血腥的「阿比林行動」，甚至還獲得美國國防部、空軍及陸軍的大力支持。片中真實呈現越共被子彈射穿、血流滿面，甚至是肚破腸流的畫面，讓國外第一批觀眾看得觸目驚心，並紛紛表示頭皮發麻，整個人倒抽一口冷氣，大嘆戰爭實在太殘酷。該片3月13日於全台隆重獻映。

(中時 )