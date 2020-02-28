「外景始祖」任賢齊近年鮮少在台灣綜藝節目露面，27日他睽違20年參加台灣外景《請問 今晚住誰家》，他說除了因為自己跟李李仁的兄弟情外，更是為了義氣相挺製作公司的老闆郭建宏。曾經是郭老闆旗下簽約藝人的任賢齊，笑說：「這次來是為了報恩！」一大早他便開車載著李李仁、台非混血型男「肯納」前往桃園當起打工仔，沒想到打工前的早餐福利挑戰，竟差點讓任賢齊的「命根子」不保。

任賢齊體力過人，連李李仁、肯納都甘拜下風。（圖／東森提供）

因豆漿工廠利用淨化的黃豆廢水製作成生態池，天生是好奇寶寶任賢齊發現池子後，立馬叫上李李仁跟肯納一同搭上船筏探險去，沒想到船槳太短，導致三人受困池中，不斷尖叫直喊：「救命！」幸好一場強風迎來，將他們吹到岸邊，工作人員才有機會解救他們；而開場的早餐福利挑戰，他跳躍滾動的呼拉圈時，不慎觸碰到命根子，嚇得他驚呼：「天啊！」所幸並無大礙。

消防工作是個特殊危險行業，為使大眾更瞭解打火英雄的辛勞，3人前往消防隊挑戰打工換餐，起初他們以為只要協助將消防器材放置在太陽底下曬乾即可。但消防隊長的一句：「我會讓你們乾著進來、濕的回去！」一連串的高低塔前快速換裝、水車操訓練、出動模擬訓練，果真將他們操到連底褲都完全「濕」透。不過體育系出身的任賢齊表現相當優異，連年紀比他小的李李仁、肯納都被操到哀哀叫，只有他被隊長稱讚是「神射手」準度速度都是第一，根本是被藝人身分耽誤的消防員。

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(中時電子報)