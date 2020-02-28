曾因召妓蹺班、賭博被判撤職的前法官楊炳禎，被控手術住院期間，涉嫌性騷擾護理師遭起訴。法官審理期間，楊辯稱事實不是那樣，否認犯罪，但因妻子生病，不想再讓妻子為他的官司操心，決定賠錢和解，換取護理師撤告，台北地方法院26日判決公訴不受理。

檢方起訴指出，楊炳禎2018年6、7月間因病動手術，住院接受復健治療期間，涉嫌趁護理師詢問他身體狀況時伸出鹹豬手，從護理師的屁股摸到大腿；還要求護理師脫口罩，輕浮地說：「這麼漂亮的臉被口罩遮住太可惜」。

護理師不甘受辱提告，楊炳禎否認性騷擾，表示他因接連動了頸椎及脊椎手術，四肢無力、不良於行，想告訴護理師腳哪裡痛，但無法彎腰摸到自己身體不適部位，才伸手觸碰護理師示意不適部位，且護理師穿長褲，他沒有碰到對方肌膚，要求拆口罩則是希望知道護理師長相，怕住院期間認錯人。

北院審理時，楊炳禎未認罪，後願意與護理師和解。據了解，原因是楊妻身體不適治療中，還一直掛心丈夫的官司，勸楊和解，他才決定和解，雙方調解成立，並簽下保密條約後，護理師撤告，北院依法判決公訴不受理。

楊炳禎爭議事件不只一樁，他任高院法官期間上班時間不假外出，還經常賭博，曾被前特偵組列為「正己專案」調查對象。監察院2010年彈劾他，公懲會審理認定行為失檢，判決撤職。

(中時電子報)