新冠肺炎肆虐全球，日本境內計209人確診，其中正值旺季的北海道就有54例，成了疫情重災區。對於目前能不能去日本？看法分歧，但一名在北海道留學的台灣男網友，在臉書社團「爆料公社」發文道出日本現在慘況，奉勸大家現在別去說：「櫻花與雪景很美，卻比不過你的一條命」。

原PO表示，因為日本政府在『防疫』及『利益』上做了錯的選擇，導致疫情慢慢地擴大，「住在這邊的我，每一天都擔心自己會不會被感染到…」。還說，因為寒冷的東北到處都中央空調，他每天都隨身攜帶口罩，且口罩飆漲到每盒1萬日幣(約新台幣2740元)，也未見政府做出開罰動作，「這邊就醫標準必須持續4天發燒，至於會不會幫你檢測，就得看你的『運氣』」。

新冠肺炎疫情肆虐，一名留日男網友發文勸大家現在不要去日本，畢竟櫻花與雪景的美，比不上一條命。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

北海道目前確診人數直逼60人，已超越台灣。原PO表示，他不知道身邊是否有人感染，「看到這邊，你們還想過來觀光嗎？櫻花跟雪景很美沒錯，且每一年都有，卻遠遠比不過你的一條生命。我也希望我能平安度過這一次的疫情，身在日本會發現，活著才是最美的一件事，真的！請你們暫時別來，退票損失的錢財，遠比這邊的醫療費與你的命划算」。

網友們看完貼文紛紛回應「我4月的行程也認賠了，像你說的命比較重要，祝福你在那邊也平安」、「樓主在日本請千萬保重身體」、「在台灣真的很幸福」、「我弟也是長住日本，過年他就跟我們說了，日本政府太輕忽這次疫情，就跟你說的都是一模一樣的」。

(中時電子報)