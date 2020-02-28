除壹傳媒創辦人黎智英遭捕，參與多次非法遊行的前立法會議員李卓人和民主黨前主席楊森今晨也遭香港警方逮捕，後兩人被捕遭疑與反逃犯條例有關。

據港媒《東網》報導，李卓人和楊森兩人涉嫌與去年8.31非法集會有關，被警方上門拘捕，兩人分別被押往長沙灣警署和西區警署接受問話。

2019年8.31非法集會為香港民間人權陣線發起，鑒於香港反《逃犯條例》越演越烈，原定於「831」遊行被香港警方禁止，但反逼出831更多港民自發上街，造成嚴重警民衝突。

(中時電子報)