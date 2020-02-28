李卓人、楊森一早被捕 應與反逃犯條例有關 09:182020/02/28 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (由左至右)黎智英、楊森和李卓人一同被捕。（圖片來自東網） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 除壹傳媒創辦人黎智英遭捕，參與多次非法遊行的前立法會議員李卓人和民主黨前主席楊森今晨也遭香港警方逮捕，後兩人被捕遭疑與反逃犯條例有關。 據港媒《東網》報導，李卓人和楊森兩人涉嫌與去年8.31非法集會有關，被警方上門拘捕，兩人分別被押往長沙灣警署和西區警署接受問話。 2019年8.31非法集會為香港民間人權陣線發起，鑒於香港反《逃犯條例》越演越烈，原定於「831」遊行被香港警方禁止，但反逼出831更多港民自發上街，造成嚴重警民衝突。 (中時電子報) #李卓 #楊森 #反逃犯條例 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港發紅色警示 除居民外禁止經由南韓入境 20:482020/02/24 兩岸 跨國房貸盲點 FinTech有解方 04:102020/02/25 投資理財 1973年以來首例 蘇富比香港春拍 移師紐約 04:102020/02/26 財經要聞 男持假護照在香港被逮 行為不罰判無罪 15:302020/02/26 社會 港版紓困案 滿18歲發港幣1萬 04:092020/02/27 焦點新聞 兩岸熱門新聞 李卓人、楊森一早被捕 應與反逃犯條例有關 - 兩岸 陸10萬鴨子出國治蝗災 專家回應 - 兩岸 義大利為何疫情大爆發？蘇煥智：關鍵是溫州 - 兩岸 湖北台辦：提議華航東航共同執飛 台方拒絕 - 兩岸 - 旺報 華為董事長：將在法國建立歐洲首個製造工廠 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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