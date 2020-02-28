台中市政府日前召開台中市國土計畫審議會議，針對公民團體關心宜維護農地面積是否減少，並擴編產業用地。都發局澄清，「台中市區域計畫」所指的4.63萬公頃宜維護農地，依全國國土計畫國土功能分區劃設原則，將分別劃分至農業發展地區、城鄉發展地區、國土保育地區，其中，草案中農業發展地區即達5.9萬公頃，保障糧食安全，絕無大砍農地情形。此外，審議會亦建議刪除中科產業用地260公頃產業用地。

都發局表示，這次台中市國土計畫審議，有關台中市實際所劃分的農地面積，應以最新的農委會盤查資源作為參考檢核標準，而非以公民團體所關心的區域計畫公布的農地面積為主。

都發局指出，這次會議中經綜合討論後，專案小組委員也尊重原先中科管理局及地方等意見，刪除中科產業用地260公頃，未來市府將持續廣納各界建言，盼讓國土規劃更為全面，兼顧經濟發展與環境永續發展。

未登記工廠部分，市府將配合中央政策，呼應「工廠管理輔導法」，於該法施行6個月後提出「未登記工廠管理輔導計畫」，持續辦理工廠輔導遷移作業，並在國土計畫中，也將針對群聚性未登記工廠，指定產業園區協助工廠遷移，引導農、工分離，落實農地農用。

另外，市府也將聽取專案小組建議，將都市熱島、韌性規劃與低碳發展等研究納入計畫草案，以因應未來空汙及氣候變遷挑戰。

(中時 )