台紙（1902）昨（27）日晚間召開重訊記者會，宣布為使公司有更大彈性處理各事業體發展，董事會通過與新誠資產管理股份有限公司股份轉換案，擬以每股20.8元現金對價取得全數已發行流通在外股分，成為新誠100％持股子公司，並私有化下市。

台紙發言人郭席揚表示，新誠公司為現任董事長余美玲家族成員持有的公司，家族成員將已持有的台紙股份轉換價金注資，預計將斥資83.6億元。公司預計4月16日召開股東臨時會提請表決，若議案順利通過，暫定6月1日為股份轉換基準日。

台紙27日股價開高走低，終場下跌2.41％、收於20.25元，以此推算，新誠僅溢價約2.72％。郭席揚表示，台紙私有化下市規畫讓各事業體分割獨立發展，透過尋覓合適經理人、合作夥伴等方式尋求經營突破點，且不排除未來重新IPO可能。

余美玲為京城銀董事長戴誠志妻子，持股台紙約7.81％，戴誠志持股台紙達19.58％。據經濟部商業司公司登記資訊顯示，新誠公司成立於2005年，董事長戴頌雯為余美玲的女兒，持股台紙約4.45％，哥哥戴頌偉為董事，持股台紙約4.41％，余美玲亦為新誠公司董事。

1946年成立的台紙主要產品原為文化用紙、紙漿及化工產品，在戴家入主經營後，2016年9月底決議停止台南新營廠漿紙產線，將主力產品轉為化工產品，並透過轉投資在越南經營紙器製造及運動休閒業，區分為化工、紙器、休閒3大事業。

郭席揚表示，化工產品目前在台灣產能規模有限，價格無法與國際大廠競爭。越南紙器廠屬於低毛利的勞力密集產業，未來2年將有許多新產能陸續開出，市場競爭將更加激烈。位於胡志明市的高爾夫球場為單一球場，當地近來增建許多新球場，競爭同步加劇。

郭席揚指出，由於各事業的產品特性及管理重點迥異，不僅無法發揮相互綜效，且分散經營團隊精力，無法在其中任一事業取得重大進展。由於上市公司須使所有股東獲得最佳報酬，公司亟需更大彈性尋求各種方式，使三大事業群經營得以突破。

郭席揚表示，台紙希望能以更大彈性處理各事業經理人招聘、或尋求合作夥伴等方式突破，基於市場競爭加劇、且轉型突圍能否成功具一定風險，何時能取得成果亦無法預期，因此決議透過私有化下市，讓所有股東獲得合理回報。

(時報資訊)