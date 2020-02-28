第70屆柏林影展接近尾聲，曾以《喜宴》獲得金熊獎肯定的導演李安有現身影展現場，受邀參加本屆慶祝影展70週年的對談活動，柏林時間27日下午，李安邀請日本名導是枝裕和與他一同談論電影創作路。除了對談，該活動同時播映李安代表作品之一的《斷背山》，以及他選擇的是枝裕和早期作品《下一站，天國》。他的助理李良山透露，李安來到柏林和年輕的電影工作者碰面，非常開心。

李安很喜歡是枝裕和的電影，尤其是《下一站，天國》相當鼓舞人心，有所啟發。這部作品讓李安第一次看的時候感到震撼無比，而是枝裕和則稱自己是李安影迷，謙虛地說：「他的作品非常細膩，很遺憾我們不曾一起工作，但當他邀請我參加柏林對談，我非常高興的答應了」。

李安（中）與是枝裕和（左）在柏林影展對談。（Ronny Heine／Berlinale 2020）

在講座上，是枝裕和好奇李安究竟在拍攝電影時，如何處理時間概念，李安不藏私地透露，最大的挑戰是當只有30頁劇本，卻要講一個史詩般的時代片，導演不能全照自己想要的去拍，有時候會很被動，「我非常小心拍攝中的時間安排，最早30分鐘應該講什麼內容、中間和最後又該如何安排，時空在拍片時非常重要。」

李安也將剪輯的過程形容就如同「做飯」，必須組合各種元素，「我經常在剪輯室一待就是3個禮拜，這是個漫長辛苦的過程。」而是枝裕和則分享，自己包辦所有剪輯，有時會邀請創作團隊和他一起思考，「我可以像放大鏡一樣去審查，不過這是一個疲憊的過程。」

李安與是枝裕和在柏林影展對談，現場人山人海。（讀者提供）

李安在座談中也展露好奇心，詢問是枝裕和：「身為一個導演我相當好奇，好奇當初您為何會想拍攝《下一站，天國》？」是枝裕和接著透露，26歲的他正為電視台寫劇本，「我看著拍出的影像，每天花很多時間寫對白、採訪，於是我問自己『如果我現在死了會怎樣？』因為那段時間其實我很辛苦！或許受到『頭七』的啟發也說不定！」

是枝裕和笑著說：「千萬不要相信導演說『我的想法是來自哪裡哪裡』的這種說法，其實那都是假的！」他強調，自己不相信人會有來生，也不會有這樣的經驗，「很多人都跟我說《下一站，天國》像西部片，一旦失去某個人，才會意識到這個人的作用，他會在你心裡永遠存在，這也是我為什麼喜歡《斷背山》。」

早在去年金馬獎是枝裕受邀來台、和與李安碰面時，他就相當好奇《斷背山》製作過程，在這次柏林影展講座上，是枝裕和藉機詢問了李安拍攝《斷背山》的緣由，李安表示，當自己拍完《綠巨人浩克》後感到非常疲憊，一度不再想繼續拍電影，「我跟父親說我不想拍片了，他從來沒有喜歡過我拍電影，但是卻對我說『繼續去拍吧！』」。李安坦言，自己在人生中一個非常難過的階段拍攝了《斷背山》，對他而言，西部片最重要的是空間，「我拍了很多空間，時間空間和物質空間，對我來說，西部片的語言非常特殊。」

(中時 )