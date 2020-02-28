台灣確診新冠肺炎病例已達32例，讓許多活動、運動比賽都受到影響。中華職棒今（28日）熱身賽開打，將在球場設置隔離空間。不過，例行賽將在3月14日開打，若是「閉門舉行」不讓球迷購票入場，將帶來巨大虧損，體育署對此也提出二個折衷方案。

因應6搶1資格賽日期，中職去年底決議讓今年例行賽提早一周開打，但如今新冠肺炎疫情尚未減緩，HBL、UBA、亞洲盃男籃資格賽都決定閉門舉行，不開放球迷入場；近期台南古都馬拉松、新北萬金石馬拉松也都分別宣布延期和取消，讓棒球迷相當擔心，不知是否能入場觀看即將到來的開幕賽。

據《自由時報》報導，體育署長高俊雄表示尊重主辦單位中職的決定，將扮演協商角色，並以決議閉門舉行的亞洲盃男籃資格賽為例，「是亞洲籃球總會、台灣籃協與體育署三方討論後的結果，一切以防疫優先。」

報導指出，義大利日前有一名馬拉松跑者，因為是新冠肺炎的帶原者，導致其他參賽的5萬多人都可能受到波及，恐造成群聚感染；高俊雄認為，路跑賽是雖在戶外，但因為人數眾多、密度高，容易造成大規模感染，這也是萬金石馬拉松決定停辦的理由。

中職對今日開打的熱身賽表示會加強防疫措施，不過例行賽進場球迷人數更多，高俊雄表示政府已提出困方案，但若賽季開打後無法開放球迷入場，將對收入造成嚴重影響；高俊雄提出「折衷方案」，認為可讓球迷採「梅花坐」並限制只放兩成球迷入場，每場約2000人，以避免群聚感染。

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(中時電子報)