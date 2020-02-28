為防堵新冠肺炎疫情擴大，台北市衛生局持續對違反居家檢疫及隔離規定者裁罰，北市衛生局指出，25日立法院通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，自27日起，若出現違反居家隔離民眾，將從重裁處20萬到100萬裁罰，若違反居家檢疫者則裁罰10萬至100萬元。

北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，未配合規定擅自離開指定住所者，27日起將從重裁罰，與日前裁處1萬元相較，裁罰更嚴重，呼籲民眾務必配合防疫政策，避免觸法荷包失血。

余燦華說，中央25日宣布，3日起生效，也就是27日凌晨起，一旦違反規定，基本裁處就是10萬元；北市衛生局指出，25日有2位民眾在居家檢疫期間擅自外出，由里幹事訪查發現通報，已裁處各1萬元罰鍰，截至27日止，共開罰69人，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有63人、5萬元罰鍰計有1人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

北市衛生局提醒於居家隔離或檢疫者於隔離或檢疫期間，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，即日依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例從重裁罰。

(中時 )