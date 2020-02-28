中央疫情中心提升為一級開設後，台北市政府也隨即跟進成立一級應變中心，防疫總指揮由副市長黃珊珊改為市長柯文哲擔任。黃珊珊表示，美國早把台灣列為社區感染地區，「不願承認社區感染就在眼前，才是真實的危險」。黃珊珊指出，依台北市的分工標準，社區群聚感染才設一級應變中心，當境外移入者傳染給家人或親密接觸者時，其實就屬於廣義的群聚感染，美國也早已把台灣列為社區感染地區。柯文哲也特別指示，北市府要有自己的集中檢疫所及防疫旅館。

針對成立一級應變中心後的防疫工作，黃珊珊表示，市府已安置部分被旅館趕出來的國際觀光客；緊接著可能有很多不想影響家人的人，需要自費安置居家檢疫，韓國與義大利入境者也全都要居家檢疫，除了防疫工作量將大增，防疫所的需求也會增加，市府將滴水不漏做好防疫工作，讓市民安心。

對於受疫情衝擊的業者，柯文哲裁示台北市的商圈市場地下街及捷運店家租金從原訂三個月打八折全面降為五折，市庫今年將短收近三億元，在這段疫情嚴峻時一起共體時艱。

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(中時電子報)