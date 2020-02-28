哈孝遠日前登上《星奇網食》擔任特別來賓，和前《食尚玩家》製作人劉彥鋒再續前緣、攜手合作。製作人劉彥鋒透露兩人私下交情甚篤，才會在節目上搭檔表現得那麼自然，劉彥鋒表示哈孝遠曾吐槽他，「表現得跟狗一樣，爛死了！」哈孝遠笑說：「我沒那麼直接吧！那不是我心中的OS嗎？」如此互動可見兩人的好交情。

能吃就是福的哈孝遠（左），笑虧老婆瑄瑄也是吃貨。（圖／年代MUCH提供）

哈孝遠更自曝老婆瑄瑄是吃貨一枚，在得知他的拍攝「食程」，二話不說就帶著兒子來探班嚐鮮，兒子「哈寶」在旁邊看到爸媽吃好料也受不了娃娃叫，一家三口撩落去一起吃。瑄瑄說也說，有次夫妻倆在兒子睡著後吃飯，沒想到當哈孝遠打開牛肉丼飯那瞬間，哈寶立刻聞香大哭，完全遺傳到爸爸的好吃基因。

再次錄製美食外景，製作人劉彥鋒也大讚哈孝遠是「廚餘桶級」的特別來賓，絕不浪費食物。改版更名的《星奇網食》，首集將在3月1日於年代MUCH 38台播出。

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(中時電子報)