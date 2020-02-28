美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組今天針對武漢肺炎，舉辦第2場聽證會。議員關切台灣遭世界衛生組織（WHO）排除處境，批評中國作為不當。

繼5日首場武漢肺炎聽證會後，眾院外委會亞太小組再次舉行聽證會，檢視美國及國際社會抗疫措施，並邀請國務院亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）、疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）等官員出席。

台灣武漢肺炎確診病例上升，卻仍被排除在WHO之外，聽證會前一天美國也傳出疑似首起社區傳播病例，議員特別關切這兩個議題。

共和黨籍眾院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）表示，阻止台灣以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA），造成全球衛生體系缺口；台灣不僅較鄰近疫情發源地更有頂尖的醫療院所及人員，較中國也可提供更多協助。

夏波詢問費德瑋，台灣缺席WHO造成全球衛生體系缺口，在國際應對武漢肺炎疫情上造成什麼問題。

費德瑋表示，台灣在公衛及其他多個美國也關切議題上，是可依賴的夥伴，2019冠狀病毒（COVID-19）疾病疫情更加凸顯台灣因中國阻擋而屢屢被排除在WHO、WHA外，無法令人接受。

費德瑋指出，台灣目前有超過30起武漢肺炎確診病例，卻無法從WHO取得即時資訊，影響台灣人民健康；另一方面，台灣處理武漢肺炎的經驗，也無法與WHO其他會員國完整、即時分享。

費德瑋說：「這就是為什麼，美國持續努力推動台灣有意義參與WHO，並取得WHA觀察員身分。」他強調，美國會持續與夥伴國合作，抵抗中國阻擋台灣參與的作為。

民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）批評中國，武漢肺炎發生初期試圖掩蓋疫情，還持續將台灣排除在WHO之外。外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）則對先前傳出中國不願讓台灣撤僑傳聞，表達關切。

關於美國疑似出現首起社區傳播病例，芮斐德表示，美國民眾感染風險仍低，但預期未來還會繼續出現新確診案例。

(中央社)