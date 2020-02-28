台北市中正區一名李姓子日前發燒死亡，女子家屬抱怨檢警沒有通知相關單位檢驗是否感染新冠肺炎及驗屍，台北市衛生局疾管科更稱未接獲通報，為此，卻演變成台北地檢署與北市衛生局相護推的離譜事件，為避免爭議，法醫已經於昨(27日)晚上完成解剖，檢體連夜送疾管署實驗室進行化驗，確認是否感染新冠肺炎，但檢察官要求在結果出爐前，遺體依法暫時冰存。

台北地檢署昨(27日)表示，報驗當日，持續聯繫衛生局疾病管制科、政風室、衛生稽查科人員至少5次以上，卻獲回覆「無此前例」，打臉衛生局。

北檢指出，報驗當天家屬指死者生前發燒，疑似是「嚴重特殊傳染性肺炎」，因此依規定持續聯繫台北市衛生局疾病管制科、政風室、衛生稽查科人員至少5次以上，並提供死者的資訊，確認死者是否需檢疫、有無居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等身分。

不過，衛生單位回覆：無此前例，且非傳染病名單，所以無法到場檢疫。報驗的轄區分局也在同日聯繫防疫專線1922及疾病管制署共4次，通報死者情形，防疫專線1922則回覆「已通報相關機關」；而且疾病管制署回覆，死者若非居家隔離、居家檢疫或獨居情事，就不須疫情通報，如法醫相驗結果有異常，相關檢驗人員再依法通報，北檢及轄區報驗警局都依規定進行通報。

(中時電子報)