高雄市長韓國瑜28日在高雄二二八和平公園參加二二八事件73年追紀念會，韓認為，大家不光要記憶這段歷史、記取教訓，更盼家屬們告別仇恨，回歸生命的本質、溫暖的人性，但韓卻在致詞時，一時口誤將「二二八」追思紀念會，講成「八二三」追思紀念會，引來綠營議員不滿。

(中時 )