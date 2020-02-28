高雄228追思紀念會 韓口誤講成「八二三」 09:482020/02/28 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜28日在高雄二二八和平公園參加二二八事件73年追紀念會。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜28日在高雄二二八和平公園參加二二八事件73年追紀念會，韓認為，大家不光要記憶這段歷史、記取教訓，更盼家屬們告別仇恨，回歸生命的本質、溫暖的人性，但韓卻在致詞時，一時口誤將「二二八」追思紀念會，講成「八二三」追思紀念會，引來綠營議員不滿。 (中時 ) #高雄市長 #韓國瑜 #二二八 #追思 #口誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝江同聲挺韓 葉元之痛喊：別消費韓國瑜！ 08:462020/02/24 政治 太怕韓國瑜！他揭民進黨罷韓背後目的 10:432020/02/24 政治 防疫還要輪值 海關人員二二八連假堅守崗位 15:422020/02/24 財經 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 08:092020/02/25 政治 受難者家屬提案爭取舊台南市議會改為二二八紀念館 17:222020/02/26 政治 嘉義市追思228 黃敏惠：執政者警惕 15:022020/02/27 政治 228九族賞櫻！富士櫻大爆發 品咖啡聽詩當文青 16:052020/02/27 旅遊 韓國瑜開直播談紓困方案 籲團結擊敗疫情 16:472020/02/27 政治 韓國瑜稱許多商家撐不住疫情倒閉 基進批製造恐慌 19:082020/02/27 政治 追思228 黃敏惠：珍惜民主成果 01:122020/02/28 地方新聞 政治熱門新聞 震撼！壹傳媒創辦人黎智英涉2罪遭捕 - 政治 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 一人毀全黨！她怒批馬英九別再添亂 - 政治 洪慈庸任立院「機要顧問」 洛杉基預言民進黨下場 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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