時值二二八事件73周年，國民黨副秘書長蔡正元今天指出，二二八事件並非偶然，但死傷人數遭誇大。

蔡正元今天接受《POP撞新聞》專訪，指出二戰讓台灣經濟跌到清朝水平，1945年台灣開始嚴重通貨膨脹，1946年台灣爆發嚴重霍亂，1947年1月特赦四千多民日本殖民時的重刑罪犯(因為1946年12月25日通過中華民國憲法，全國將特赦)，但對於這些罪犯沒有好的更生措施，社會出現混亂，1947年2月8日電價上漲一倍，2月13日台北市發生示威遊行，抗議都市米價一個月漲5倍，2月18日台北市住戶抗議陳儀政府標售原本出租的日產房屋，2月27日發生查緝私菸事件，所以當時台灣社會已處於火山爆發狀態。

蔡正元還說，加上當時海外十幾萬台籍日本兵回台，包括了一些皇民化想獨立的台灣人，都導致情況更複雜，且國共內戰的激化更容易激發一些本省人奪權的慾望，包括王添燈、謝雪紅。

對於二二八死傷人數，蔡正元指出許多說法都是誇大不實的，二二八事件基金會公布的請領補償人數，681人死亡、177人失蹤，這部分都是本省人 ，而1947年4月統計，外省人432死亡(383人並非軍公教)、85人失蹤。如果真如有些人宣稱二二八是大屠殺死了幾萬人，台灣從日據時代就擁有完整戶口資料，為什麼找不出來這麼多死亡名單？況且大屠殺不可能沒有集體埋葬地點，乾隆時代的林爽文事件，如今還找的到千人塚，怎麼二二八反而找不到？。所以顯然二二八死亡人數不可能達到上萬人。

蔡正元直言，事實上2月28日當天死的主要是外省人，當天本省人在台北市發起暴動，有三十多個外省人被打死，接著各地政府機關被民間接管，到3月8日死的主要也是外省人，之後國軍增援部隊來台，本省人死傷人數才開始大增。而蔣中正不但沒有要求殺人，反而下令嚴禁報復，還派白崇禧來台調查。

(中時 )