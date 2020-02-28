為鼓勵孩童自幼培養閱讀習慣，新竹縣文化局圖書館、13鄉鎮圖書館舉辦「知知鼠愛閱讀」，透過集點活動可兌換文具用品。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

為鼓勵孩童自幼培養閱讀習慣，新竹縣文化局圖書館、13鄉鎮圖書館舉辦「知知鼠愛閱讀」，透過集點活動可兌換文具用品。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

為了鼓勵閱讀，新竹縣文化局圖書館與13鄉鎮圖書館，共同推出「知知鼠愛閱讀」兒童悅讀集點卡，親子參加系列活動集點，集滿10點以上可獲得文具禮品，鼓勵家長、孩子一同參與悅讀小達人及爹地媽咪說故事、娃娃i畫畫、悅讀i報報，活動至今年12月31日止。

新竹縣長楊文科表示，為了培養兒童閱讀風氣，增加習慣與能力，文化局以鼠年發想，將「知知鼠愛閱讀」作為年度主題，透過兒童閱讀集點，搭配書籍借閱冊數累積及參與縣內各公共圖書館有趣閱讀推廣講座，以累點兌換獎勵品的方式，期望提倡兒童持續性閱讀，並接觸圖書館的活動。

新竹縣文化局說明，悅讀小達人為小朋友可以到各鄉鎮圖書館借閱3-6冊兒童書，即獲得1點；參與爹地媽咪說故事活動，能聽故事還能獲得1點；娃娃i畫畫限學前幼兒，可至各鄉鎮圖書館領取圖畫稿，圖畫完成可至櫃臺蓋集點章1點，每人每月限領1次；悅讀i報報限國小學童，可至各圖書館領取作文稿，寫稿完成可至櫃臺蓋集點章2點，每人每月限領1次。

家中有0-5歲小小孩的家長們，閱讀禮袋活動即將在7至12月辦理，凡是有106年1月1日（含）以後出生嬰幼兒、未領過閱讀禮袋、設籍本縣的家庭，在活動開始後，可持戶口名簿到各鄉鎮圖書館，為孩子辦理人生第一張借書證，並借閱3本以上童書，即可領取閱讀禮袋，每人限領1份。

也因新冠肺炎疫情蔓延，文化局除請各鄉鎮圖書館第一線工作人員配戴口罩為民服務外，並要求館員落實館內消毒措施，也提醒民眾勤洗手、注意身體健康。防疫期間避免至人多聚集之地，歡迎大家多使用公共圖書館電子書資源(https：／／ebook.nlpi.edu.tw／)。

(中時 )