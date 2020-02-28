國際貨幣基金組織（IMF）發言人Gerry Rice 27日表示，迅速蔓延的新冠肺炎疫情將對全球經濟增長造成影響，IMF可能因此下調其增長預估。

據路透報導，IMF總裁格奧爾基耶娃22日在利雅德召開的20國集團（G20）財金領導人會議上警告，預計將下調經濟成長預估。她在一份聲明中說，預期新冠肺炎疫情可能會使大陸今年經濟增速降至5.6％，較1月的預期下降0.4個百分點，並使全球經濟增長下降0.1個百分點。

Gerry Rice表示，可能下調全球經濟成長預估，他補充，在格奧爾基耶娃的聲明發表的數據外，他沒有其他新的數據，但他說，隨著IMF準備在4月發布新的世界經濟展望，更多細節將會浮出水面。

Gerry Rice說，很明顯，病毒將對經濟成長產生影響，這在很大程度上取決於大陸和其他國家的復甦速度、溢出效應、對供應鏈的影響以及其他國家可能受到的影響嚴重程度。

(旺報 )