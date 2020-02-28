臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，並由陳時中擔任指揮官後，陳時中聲量再獲關注。(擷取自聲量看政治臉書)

受新冠肺炎疫情影響，鎮瀾宮董事長顏清標昨決定將今年大甲媽遶境延期。有調查網路聲量的粉專指出，行政院長蘇貞昌昨宣布，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，並由陳時中擔任指揮官後，陳時中聲量再獲大量關注，勝過大甲媽、媽祖遶境以及顏清標等關鍵字的聲量。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」昨貼出48小時內的即時聲量圖，並指出26日下午兩點的時候，顏清標的聲量來到最高點，可是，在27日大甲鎮瀾宮宣布配合防疫之後，顏的聲量反而不再向上飆升。取而代之的是，大甲媽、大甲鎮瀾宮、媽祖遶境等關鍵字的聲量，在27日下午1點午間新聞區間，獲得聲量最高點。

不過該粉專提及，行政院公布中央疫情指揮中心升格，並由陳時中部長續任指揮官的訊息，則在27日11點宣布後飆高，並於中午12點飆至高點35萬9千點。該粉專認為，這顯示出民眾非常關心大甲鎮瀾宮宣布延期的訊息，但由於不是顏董事長第一時間親自宣布，雖然他在隨後也有接受採訪，但聲量卻沒有落在顏董身上，實為可惜，「反而，陳時中續任指揮官一事，又再次獲得大量關注」。

(中時電子報)