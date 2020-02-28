新冠肺炎疫情蔓延，引發投資人信心潰堤，全球股災連環爆，美股今再崩跌1190點（或4.42%），創史上最大跌點，累計4天慘崩3200點；費城半導體指數跌幅也超過4.6%，拖累相關類股全趴，其中超微、英特爾下跌6%~7%最慘，拖累台積電ADR暴跌逾3%。

美國疾管局（CDC） 公布加州一起確診病例暫時找不到感染源，可能是全美首例社區傳播病例，加上蘋果、微軟陸續下修財測敲響警鐘，投資人擔憂經濟與企業獲利前景，紛紛嚇得拋售持股。

美股跳空開低後，一路向下大屠殺，尾盤賣壓加重，終場三大指數全面暴跌逾4.4%。道瓊指數終場狂瀉1190.95點（或4.42%），收在25766.64點；標準普爾500指數大跌137.63點（或4.42%），收在2978.76點；那斯達克指數崩跌414.29點（或4.61%），收在8566.48點。

而費城半導體指數更是重挫4.65%，收在1668點。影響所及，半導體類股再度淪為重災區，超微和英特爾分別慘崩7.33%、6.40%；輝達（Nvidia）挫跌5.57%；高通、應用材料則下跌約4.6%；台積電ADR狂殺3.16%。

蘋果、微軟連袂下修財測，同樣淪為空方箭靶，分別重挫6.5%和7%；Google母公司Alphabet與亞馬遜（Amazon.com）跌幅分別達5.4%、4.8%。

高盛美股策略師David Kostin最新報告指出，在大陸首季經濟下滑、美國出口萎縮和美企供應鏈大亂的衝擊下，今年美國企業獲利將零成長。

美國銀行也表示，預測今年全球經濟成長將下滑至2.8%，非先前預期的 3.1%，經濟將呈U形復甦，而非出現 V 型反彈。

分析師Tony Dwyer則警告，即使美股出現反彈，投資者也不宜操之過急，因為僅屬短暫性現象，之後可能再度探底。

(中時電子報)