新冠肺炎益情持續在各國擴散，臺灣確診人數達32例，讓民眾人人自危。前民進黨立委沈富雄認為，臺灣醫療資源無虞，就算感染新冠病毒也應是「小事一樁」，他直言最大的災情是「人心惶惶」。

最新確診的第32例看護，由於入院前的移動路線相當廣大，讓許多網友哀號路線重疊，全體民眾也跟著繃緊神經。不過，沈富雄對此直言，若站在人類瘟疫史的角度看這個新病，「COVID-19（新冠肺炎）不算壞，六個月後回頭看便知。」

沈富雄在臉書發文，表示新冠肺炎的真相是輕癥甚至無癥狀者居多，而且多數輕癥者甚至沒有就醫就自癒，代表感染者的重癥率、死亡率都很低，並提出數據佐證，「死亡率<1%，中國排除湖北（含武漢）死亡率0.79%。」

沈富雄直言，如果是住在像臺灣一樣醫療資源無虞之地，就算感染了新冠肺炎也應該是小事一椿，「就算不幸淪為重癥者，亦無大礙，只要你不是年長而且有慢性病。」

沈富雄也批前衛生署長葉金川說自己怕新冠肺炎勝過SARS是危言聳聽，「請問他當年身處和平醫院恐怖，還是，此番如果送他去鑽石公主號郵輪恐怖？」他並說，不論是「境外圍堵」或「境內減災」，根本就是不知所云，「目前臺灣最大的災情是人心惶惶，百業蕭條。

沈富雄臉書發文，提出個人見解。（圖／沈富雄臉書）

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(中時電子報)