「國標舞天后」劉真葉克膜續命邁入第21天，昨天老公辛龍臉書發文：「願意用自己的生命換劉真的生命」，感性言語讓眾人為之動容，對此資深藝人曹西平也在臉書發文祈禱，希望老天爺不要拆散他們一家三口。

曹西平表示不要看辛龍外表酷酷的，一副什麼事情都無所謂的樣子，但昨天罕見在臉書發文希望「用自己生命換劉真的生命」，不難發現對未來許多不確定性，讓辛龍非常焦慮不安，甚至無法壓抑自己情緒，連身為旁人的曹西平，也無法想像僅４歲的女兒，若失去他們其中一人會是多麼殘酷的事情，更表示辛龍和劉真好不容易修成正果，希望老天爺不要拆散他們一家三口，也希望所有人能持續幫劉真祈禱，讓她能儘快重返最愛的舞台。

對此網友也紛紛留言：「祝福劉真老師能趕緊康復，期待看她跳國標舞」、「四哥說的好！辛龍一家三口一個都不能少」、「一定可以渡過難關，然後健康快樂的好起來」。

(中時電子報)