聯盟再次展現所謂「大小眼」或「差別待遇」嗎？聯盟官方28日宣布，因為灰狼在24日的客場比賽輪休了健康的羅素，違反聯盟相關輪休規定，遭到聯盟罰款25000美元(約台幣75.7萬)，完全無視快艇球星「可愛」里歐納德頻頻輪休！

畢竟NBA本季主力球星輪休問題嚴重，只要碰上背靠背比賽，不少球隊都會選擇讓主力輪休其中1場，其中以里歐納德最為頻繁，甚至他的快艇隊友保羅喬治也經常這樣做，只是差別可能是在快艇都有拿出「醫生證明」當作最佳擋箭牌。

可是聯盟從來不去質疑快艇的負荷管理是否合法，而是第一時間就拿灰狼當成殺雞儆猴的對象，擺明就是欺善怕惡，畢竟快艇是本季奪冠呼聲很高的球隊，為了讓里歐納德、喬治兩大主力好好準備季後賽，聯盟只能對快艇睜隻眼閉隻眼。

灰狼隨後也發表官方聲明，強調他們接受聯盟罰款，「我們尊重聯盟的指導方針與相關規定，不過我們是以球員為中心的球隊，一直專注在了解與優化我們球員的身體狀態，我們會讓羅素休息，是因球隊可以更了解他的身體，且保持健康。」

(中時 )