因應新冠肺炎疫情，新竹縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情應變指揮中心今（28日）宣布，新成立新竹縣關懷服務中心將正式於3月1日上路，提供居家檢疫、居家隔離者完善的照顧，也將發放「關懷包」，提供在家隔離、檢疫者度過隔離期。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣關懷服務中心跨局處整合，提供「就醫協助」、「安排交通工具」、「垃圾清運」、「送餐服務」、「生活支持」、「心理諮商」等服務，楊文科強調，防疫視同作戰，請檢疫及隔離者務必為全體國民健康著想，勿擅自外出，以免造成防疫漏洞。

新竹縣衛生局長殷東成表示，縣府貼心準備關懷包，提供給居家檢疫、居家隔離者，度過14天的時光，內容包含關懷手冊、溫度計、口罩14個、肥皂、漂白水等物資，以做好萬全的防疫措施。

除此之外，24小時資源整合關懷中心專線03-5511287，同步於3月1日啟動，關懷包將會透過民政系統，發送給檢疫及隔離的縣民，衛生單位也將針對居家隔離者進行2次關懷與電訪，居家檢疫者則由民政單位進行關懷與電訪，新竹縣政府將會全面落實防疫工作，也請縣民勿過度恐慌，隨時注意環境清潔並注意自身健康狀況。

(中時 )