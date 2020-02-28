確診看護友人 二採陰性解除隔離 10:072020/02/28 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（鄭郁蓁攝影） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內一名印尼籍外籍看護日前確診新冠肺炎，其友人被列為接觸者進行採檢，目前二採陰性。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，友人已解除隔離，可返家進行自主健康管理。 (中時 ) #友人 #確診 #二採 #陰性 #隔離 #生活 #台灣 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 如果我被隔離了 04:102020/02/24 時論廣場 不斷更新》日感染數達850人 東京、北海道都超過30人 15:412020/02/24 國際 國內新增2確診 與前日確診案例為同一家人 17:172020/02/24 生活 生計困難外出打工 恐成防疫破口 00:482020/02/26 生活新聞 不斷更新》大邱教會確診破千！韓最新增171病例 累計1766人染疫 09:042020/02/27 國際 因應228連假、清明台商回鄉潮 彰縣府成立居家檢疫、隔離關懷服務中心 16:272020/02/27 生活 南投成立居家隔離關懷服務中心 讓檢疫、隔離者獲安心關懷服務 17:142020/02/27 生活 北韓隔離380外人 駐朝使節快抓狂 04:092020/02/28 焦點新聞 日首見2度確診者 中學以下暫停課 01:122020/02/28 兩岸要聞 檢疫隔離上千人 彰投設關懷中心 04:102020/02/28 地方新聞 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 好市多沙拉番茄好吃？她拿衛生紙一擦...網友吐了 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。