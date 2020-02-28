「徵司機，月薪4萬5，朝9晚6，月做15到20天」，看到這樣的徵人啟示，可能有人會被這樣的條件吸引，但一名網友分享這樣條件的「徵司機」職缺問：「這樣的條件你們會做嗎？」，有人看到工作內容勸母湯回應：「這個工作都可以當管家了」。

原PＯ在「Mobile01」論壇內發文談到這個職缺描述：老闆一個月大概只在台灣待15到20天，星期日固定休息，薪水45000，每天工作8+1小時，時間從早上9點到晚上6點。

網友分享「老闆徵司機」廣告，但工作內容被網友酸像「管家」。（圖／翻攝自mobile01）

不過，除了接送工作外，要幫忙買日用品、做帳、寫明細（青果，日用品、水電瓦斯、外傭飯錢），做日報表、月報表與年報表。

這還不夠，另外要跟家裡的一名外傭溝通家裡清潔方式、每天飯菜份量，每天要盤點老闆要攝取多少肉、多少魚，每周個盤點一次日用品。

由於「司機」工作內容繁雜如超商小七，網友看後紛紛留言狂酸「這是變相司機＋傭人＋管家，薪水應該要3倍」、「他已經把你當傭人了」、「培養你當管家？」。

(中時電子報)