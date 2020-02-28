台南市長黃偉哲今天宣布，採納台灣蘭花產銷發展協會建議，考量國際蘭展每年吸引超過20萬人次到訪，決定配合中央防疫政策，宣布延期舉行2020台灣國際蘭展。
新冠肺炎疫情衝擊各縣市舉辦的活動，繼古都馬賽事延期，台灣國際蘭展也將延期！台灣蘭協秘書長曾俊弼表示，疫情當前，續辦國際蘭展恐衝擊品牌形象，加以經濟作物面對疫情更顯疲態，若能延至下半年度配合花期辦理，屆時將隨疫情控制有效帶動蘭花外銷回溫。
黃偉哲指出，台灣國際蘭展在後壁蘭花生技園區已邁入第16年，2019年吸引海內外超過21萬人次到訪，創造113億蘭花外銷商機，是台南重要品牌。他強調，目前雖已針對防疫做足準備，但疫情當前不容閃失，不論是防疫角度或品牌形象，都應忍痛延期舉辦。
黃偉哲表示，今年台灣有兩場國際級的蘭展，分別是台南的「國際蘭展」和台中的「世界蘭展」，兩座城市合作規劃雙展串聯，攜手深化台灣蘭花品牌。
黃偉哲感謝盧秀燕市長共同商討蘭展延期舉行的構想，促成兩座城市同步宣布蘭展延辦，讓各級單位及海內外蘭花產業能統一因應。
(中時 )
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