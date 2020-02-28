台北地下街屬人潮較多公共場所，因此，每2到4小時都會以酒精加強擦拭消毒。（台北地下街合作社提供／游念育台北傳真）

中央流行疫情指揮中心，27日公布確診的印尼籍外勞活動活動軌跡，環保局今派員針對指定區域加強消毒，包含台北車站地下街和龍山寺附近周邊；另外，台北捷運公司也加強消毒頻率，列車為8小時消毒一次，公共區域包含加值機、按鈕等設備，則為每4小時消毒一次。

新冠肺炎疫情擴大，人心惶惶，北市環保局對指定公共區域加強消毒，今正逢228連假，出入公共場所或逛街民眾增加，環保局特別針對外籍看護曾到過的龍山寺周邊進行大消毒，而晚上11點也將會對台北市地下街進行封閉場域大消毒。台北地下街合作社副理張慧芸指出，地下街屬人潮較多公共場所，因此，每2到4小時都會以酒精加強擦拭消毒，且每2星期在營業結束後，也會封閉場域進行全面消毒。

萬華區清潔隊長林志芳指出，平日就會針對景點公共區域特別消毒，今天從龍山寺前方廣場廣州街開始消毒到西園街及捷運周邊，都會全面消毒，而日前也已完成國中、國小及公立幼稚園共227所消毒工作。

張慧芸指出，整條台北地下街長達1公里，針對所有場域消毒需花費長達4小時的時間，包括廁所、電梯等區域，此外，在重要出入口還裝設了共15台酒精機，供民眾消毒使用；林志芳表示，這次大消毒不只因確診案例曾到過周邊區域，其實平時環保局就會定期大消毒，落實防疫工作。

(中時 )