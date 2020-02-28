新北市1名5歲女童每月會到舅公家玩耍1次，結果舅公卻以卡通分散女童注意力再趁機性侵、撫摸女童下體等，女童返家後身上出現傷痕，手腳瘀青，女童卻說「自己不乖」，在女童的父親追問下，才發現舅公猥褻女兒。新北地檢署依加重強制性交、強制猥褻罪嫌起訴這名惡舅公。

起訴書指出，2016年9月至2018年6月間，舅公每月都會帶女童回住處玩耍1次，幫女童洗完澡後，舅公要求女童躺在床上不穿衣褲，以手機播放卡通分散女童注意力，然後不顧女童拒絕，對她性侵。

前年6月，女童母開車載女兒、舅公出門，女童母下車辦事，舅公自告奮勇願留在車上照顧女童，卻又要求女童坐在他腿上，方便他隔褲撫摸下體，女童母辦完事返回車上，當場目擊女兒被摸來摸去，氣炸提告。

舅公到案後僅承認，每月至少有1週女童會到他家，但否任性侵。女童則表示，「舅公會打我、捏我，還要我不可以告訴媽媽」；女童母指稱，女兒每次從舅公家回來後，都會玩自己的下體，有時還會瘀青，她追問女兒，女兒都回稱：「是我不乖！」直到爸爸逼問，女兒才說「舅公摸我尿尿的地方。」

檢方依據女童、女童母證詞及醫院驗傷診斷書，認定舅公犯嫌，將他依加重強制性交、強制猥褻罪嫌起訴。

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(中時電子報)