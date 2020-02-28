疫調情形。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

新冠肺炎疫情延燒，國內第32例確診病例的外籍看護友人，返回高雄後在呼吸道出現喉嚨痛、喉嚨癢等症狀；高市衛生局表示，這名接觸者方面則框列132人，包括工廠的同事等，而工廠在26日就已採取必要消毒清理，不過，該名尚未確診，所以工廠運作是照常的。

據了解，確診看護的友人年約20多歲，在高雄岡山一間工廠擔任廠工，固定值晚上9點到早上6點的大夜班，16日至18日時曾與第32例確診病例密切接觸，25日因喉嚨痛到診所就醫，第一次採檢結果為陰性，二採結果亦為陰性；高市衛生局說，原則上二採仍為陰性，不用隔離，但該女移工有喉嚨痛等症狀，截至目前仍在負壓隔離病房治療中。

這名女移工曾經接觸過的工作場域、宿舍、診所等，接觸過人數共有132人，目前被框列的需自主健康管理；而工廠對於該女所工作的大夜班生產線也予以停工、同宿舍員工也停止上班，自主管理。

(中時 )