狄志偉發文。（圖／翻攝自狄志偉臉書）

「國標女王」劉真因心臟問題入院救治今(28日)進入第22天，昨晚辛龍打破沉默說明劉真病況，除了請大家為他們禱告，也說女兒可以沒有爸爸，但不能沒有媽媽，願意用自己壽命換劉真的壽命，一席話感動眾人，名嘴狄志偉也難過說：「這是真愛」。

辛龍與劉真2014年結婚，育有一女，月初傳出劉真入院治療心臟一度驟停，用葉克膜搶救多日狀況才回穩，而辛龍神隱多日後，昨在臉書回報近況，承認老婆正在生命的難關，每每聽到女兒的錄音，病榻上的劉真就會落淚，希望在這關鍵時刻大家能多給他們一家一些空間，也說：「我好像給人印象是有堅強的外表，但是沒有人知道其實我那麼渺小，我愛劉真，害怕失去她」。

對此，資深媒體人狄志偉稍早發文，鼻酸表示：「這是真愛！相信任何一個你愛的人深愛的人，你都會跟辛龍一樣用自己的生命去換他的生命！」也隔空為劉真祈福，要趕快醒來，「老天爺幫幫忙，別拆散這個原本幸福的家庭，辛龍辛苦了你不能倒」，網友也回應：「一起集氣，加油！」、「看到辛龍臉書有被感動到，希望劉真能快快好起來，加油！」、「美麗的劉真~我們愛妳噢。妳一定可以平安無事」。

(中時電子報)