受到新冠肺炎疫情影響，大陸CBA被迫宣布無限期停賽，剩餘例行賽不會早於4月1日恢復開打，也讓不少CBA洋將頓時失業，造成短短近1個月時間，已有8名CBA洋將被迫前往歐洲聯賽再次就業，卻也有不少洋將選擇「留守」。

已經離開CBA前往歐洲的洋將包含天津隊托多羅維奇(西班牙)、山東隊曼尼哈里斯(以色列)、深圳隊拜克斯(希臘)、同曦隊亞布塞萊(法國)、江蘇隊詹金斯(以色列)、廣廈隊韋伯斯特(俄羅斯)、北控隊傑森湯普生(西班牙)、北控隊斯隆(德國)。

其中北控隊的兩名洋將狀況比較特殊，傑生湯普生的洋將登錄位置，已在今年1月5日被新洋將摩爾特里取代，斯隆則是北控的備胎洋將，本季到現在都還沒機會被北控登錄上場過，如今兩人都已確定離開北控，各自前往歐洲投靠新東家。

並非每位CBA洋將都想趕緊逃離大陸，像是上海隊莫泰尤納斯，儘管不少NBA與歐洲球隊都對他深感興趣，他卻不打算終止跟上海的合約，至於遼寧隊史蒂芬生雖想離開，卻因遼寧隊沒打算提前中止雙方合約，讓他想回NBA必須等等。

目前除了CBA無限期停賽，韓國KBL確定接下來例行賽都採關門方式進行，日本B聯盟則把2月28日到3月11日的99場比賽延期，反觀台灣的SBL，儘管中華籃協還沒正式宣布，3月7日開打的下半季，很可能也全採關門方式進行。

(中時 )