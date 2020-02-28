人民幣中間價漲149點 近一周新高 10:372020/02/28 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價28日報7.0066，較上日報7.0215，漲149點或0.21％，創2月20日以來新高。 中間價較上日下午4時30收報7.0161，升95點，較上日晚上11時30分報7.0045，貶21點。 在岸人民幣（CNY）28日10：19報7.0032，漲12點或0.0171％，離岸人民幣報7.0061，漲7點或0.0093％。 (工商 ) #人民幣 #人中間 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價連五貶 報7.0246 10:362020/02/24 財經 人民幣在岸價小幅收升0.1％ 17:382020/02/24 財經 專家傳真－新冠疫情肆虐 交不出貨怎麼辦？ 04:102020/02/25 產業特刊 人民幣中間價止五連跌 CNY漲逾百點 10:122020/02/25 財經 蝙蝠400種冠狀病毒伺機感染人類 無需中間宿主 22:172020/02/25 兩岸 4科均標上西浦 台生開拓眼界 04:092020/02/26 焦點新聞 人民幣中間價升106個基點 連2升 10:522020/02/26 財經 美國在台海封橋搭擂台 04:102020/02/27 時論廣場 南韓疫情加劇 全球供應鏈吃緊 04:092020/02/28 焦點新聞 人民幣與疫情共震 04:092020/02/28 論壇廣場 財經熱門新聞 哀嚎！美半導體股慘崩 台積電ADR倒地 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 即時 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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