人民幣兌美元中間價28日報7.0066，較上日報7.0215，漲149點或0.21％，創2月20日以來新高。

中間價較上日下午4時30收報7.0161，升95點，較上日晚上11時30分報7.0045，貶21點。

在岸人民幣（CNY）28日10：19報7.0032，漲12點或0.0171％，離岸人民幣報7.0061，漲7點或0.0093％。

(工商 )

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