新冠肺炎世界各國確診病例不斷增加，亞洲國家中，疫情仍在控制範圍的馬來西亞也有22例確診病人，有感於近來疫情升溫，馬來西亞歌手方泂鑌（阿鑌）與胞弟方炯鎵，攜手宇珩、伍家輝、體育界羽毛球混雙世界排名前三的運動員陳炳順及吳柳瑩等人，共同演繹公益歌曲〈快遞陽光〉，期盼藉由歌聲撫慰遭受災害影響的人。

2020年甫開始，一連遭遇澳洲大火、印尼洪水、大陸新冠肺炎、美國流感及非洲蝗蟲 來襲 ，如同阿鑌在〈快遞陽光〉一開始唱著「這世界突然、頃刻間暗淡無光」，他有感而發地說：「有時侯這世界會有一些無奈，但還是得要抱持信心與信念，相互守望，希望這首歌可以帶給這世界一些溫暖跟力量。」期盼這首歌的輕快曲風，猶如快遞陽光，帶給每個人無限力量。

方炯鎵表示，肺炎疫情在全世界肆虐，每個人都相當憂心、情緒低落，為了鼓勵大家，宇珩製作這首歌曲的過程非常快，從創作文案、錄製、製作到發行，前後僅耗時一個多禮拜，期間宇珩還忙著邀約歌手，集結大家為世界增添一份正能量。

宇珩近期因疫情影響大多和2歲女兒待在家裡，看到寶貝女兒依然笑得那樣懵懂可愛、似乎什麼都不知道，女兒的笑容讓她眼前亮起一道光，音樂的旋律出現腦海中，很快地完成這首歌曲的創作；宇珩說：「最近的心情起伏頗大，世界各地發生種種不幸事件，覺得還能好好呼吸著已經是一種幸運，願這首歌能帶給大家能量與溫暖。」

方泂鑌攜手大馬眾歌手獻聲鼓勵大家保持正能量。（翻攝Youtube）

方泂鑌攜手大馬眾歌手獻聲鼓勵大家保持正能量。（翻攝Youtube）

方泂鑌（右）和弟弟方炯鎵一齊獻聲。（翻攝Youtube）

方泂鑌攜手大馬眾歌手獻聲鼓勵大家保持正能量。（翻攝Youtube）

大馬眾歌手獻聲鼓勵大家保持正能量。（翻攝Youtube）

(中時 )