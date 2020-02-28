旅日好手陽岱鋼近年來受到傷勢困擾出賽不穩定，連帶影響在球場上的表現，為了增加上場空間，巨人監督原辰德今年春訓時要求他改守一壘。針對這樣的現象，日本媒體便撰文痛批，認為這樣的行為是對一壘守備的輕視，對棒球未來發展藏有潛在風險。

日媒《AERA dot》昨（27日）撰文指出，陽岱鋼是一名外野手，效力於日本火腿鬥士時期四度拿下外野金手套，進入職棒後雖有短暫守過遊擊，但從來沒有鎮守一壘的經驗，即便如此，原辰德仍將他調往一壘增加出賽空間，報導中點出，日本棒壇似乎對一壘防線有越來越不重視的趨勢，而且在去年世界棒球12強賽，日本國家隊沒有一名純一壘手入選。

以巨人為例，去年共有4名球員有鎮守一壘的紀錄，擔任一壘手場次最多的岡本和真，不過僅僅只有69場比賽，而且他在一壘繳出的守備進階數據「UZR」僅-9.0，在各隊固定一壘手中排名墊底。

去年U18世界盃日本代表隊陣中沒有一名純一壘手，導致比賽中守備大亂，報導指出，經驗與熟悉程度都是相當重要的，雖然日本棒壇曾有內川聖一轉型的成功例子，但在短期比賽中指派沒有經驗的野手上場守一壘還是有風險的。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)