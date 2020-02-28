新冠肺炎疫情攀升，台北市推出兩間防疫旅館正式上路，接待無發燒、呼吸道等症狀，卻遍尋不到住宿旅館，求助無門的居家檢疫旅客自費入住。新北市侯友宜28日上午回應，新北市幅員廣闊，不像台北市都市人口較集中，但新北市已經找到幾個風光明媚、空氣良好的地方，可以讓這些居家檢疫人員休息。

(中時 )