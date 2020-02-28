新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，受到疫情影響，有多場全球性的大型展會，包含今年 2 月份 MWC(全球行動通訊大會)以及日本橫濱攝影器材展CP+等都已經確定取消，在台灣的台北國際書展(TiBE)以及台北國際電玩展(TpGS)也都因此延後到年中舉行，對於全球各產業的影響仍舊在持續中。而繼宣布取消自家的年度行銷高峰會(Global Marketing Summit)之後，Facebook 再度宣布取消 5 月份的 F8 開發者大會。是美國一線科技巨頭中，第一個宣布取消年度開發者大會的廠商。

Facebook 平台合作夥伴總監 Konstantinos Papamiltiadis 稍早之前在 Facebook for developers 網站中指出：「F8 對於 Facebook 來說是極為重要的活動，但是我們需要優先考量員工、合作夥伴以及開發者的安全與健康。也認為在強調該公司包容文化的基礎上，若沒有來自國際的開者者參與 F8，是不妥當的做法。」因此，Facebook 發出聲明表示，「因對於新冠肺炎疫情憂心日益增加，在優先考量員工、開發者、合作夥伴的健康與安全的前提下，不得不作出取消今年 F8 大會的決定。」

由於新冠肺炎疫情影響，Facebook 已經退出了不少今年大型展會，而且都屬於較早做出反應的廠商，包含今年的 MWC、GDC(遊戲開發者大會)，Facebook 先前都率先宣布退出。值得關注的是，Facebook 目前宣布取消的是預定 5/5-5/6 在加州聖荷西舉辦的開發者大會，相距目前還有 2 個多月。會提前這麼早宣布取消活動，或許是觀察到新冠肺炎在美國的疫情也逐漸升溫，此外也不排除還有其他相關統計數據的輔助，而做出的艱困決定。這會不會引發骨牌效應，讓微軟(Microsoft)、Google 以及蘋果(Apple)等科技大廠跟進，值得觀察。

Facebook is cancelling F8 more than 2 months in advance, which is a very big deal in the tech industry. Obviously a data-driven decision.



FB would not cancel such an important conference, unless they were confident that the #coronavirus situation in USA is about to blow up. https://t.co/laAzOJZUOB — Sam R (@2020WriteIn) February 27, 2020

Facebook 一般來說都會在開發者大會中宣布接下來一年之內對於旗下產品的規劃。在 F8 2019 當中，Facebook 宣布 Facebook 平台要轉向私密化(private)，並強化社團(group)功能，也針對 Messenger 加入端對端加密、針對 Facebook 桌面版改版(FB5版本)等等。除此之外，Facebook 也規劃長期要進一步整合 Instagram、Messenger 以及 WhatsApp 的底層，讓使用者不需要選用不同的社群工具，都能找到你的朋友。在今年 F8，則預期 Facebook 除了宣布針對旗下社群平台的新功能規劃外，也將公開對於數位貨幣 Libra 的現階段規劃。

Facebook 宣布取消今年的 F8 大會後，表示仍會舉辦在地的活動，並且以影片、線上直播的方式來發表原本預計在 F8 要發表的計畫。會這麼早決定取消 F8，推測 Facebook 也是需要有更多時間反應，盡快推動取消 F8 後的各樣應變計畫。

(中時電子報)