美國商會27日發布的在大陸進行的一項調查顯示，由於新冠肺炎疫情擾亂了經濟活動，近三分之一在陸經營的企業營收大幅減少。

據路透報導，為最大限度地降低感染風險，自今年1月以來，大陸實施了旅行限制和嚴格的隔離規定，這導致經濟活動停滯。儘管大陸政府最近取消了針對疫情中心湖北省以外地區的部分限制措施，以支持經濟發展，但近三分之一的企業表示，它們僅預計業務會在3月底才恢復正常；約有12％的企業認為，業務中斷將持續整個夏季。

在接受調查的169家企業中，多數企業表示，現在計算停產造成的損失還為時過早，但約有10％的企業表示，每天至少有50萬人民幣（約216萬台幣）的損失。

調查發現，他們面臨的最大挑戰是旅行限制和員工生產率下降，其它損害包括營運成本上升和供應鏈中斷，由於缺乏訂單，許多大陸的小企業面臨現金危機，被迫裁員或減薪。

該調查進一步顯示，大陸經濟面臨壓力，這可能意味著政府需要採取更多措施來緩解企業融資困難，以防止供應鏈和產業鏈的大規模轉移帶來損失。近一半的受訪者希望大陸政府將提供稅收減免來幫助外國企業，此外，超過三分之一的企業尋求清晰、一致的政策，而35％的企業要求優先考慮透明度。

近一半的受訪企業指出，如果業務在4月30日前不能恢復正常，他們預計今年的營收將下降；近20％的企業反映，如果疫情延續到8月，他們今年營收將下降一半以上。

(旺報 )