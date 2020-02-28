大陸選秀節目如雨後春筍般蓬勃發展，《偶像練習生》、《青春有你》、《創造營》等都獲得了極高的熱度和關注度，近期在芒果TV招商會上，又傳出有最新的「30+女星」姊姊型選秀綜藝節目《乘風破浪的姐姐們》預定要在3月中播出，現場曝光圖片女藝人有宋茜、宋佳、Angelababy（楊穎）、江疏影、張雨綺、楊冪、王心淩、李菲兒、秦嵐、張歆藝、戚薇、張含韻、沈夢辰、張子萱、王鷗、闞清子。該節目選取了大中華地區30歲到39歲的一部分女星，然後讓她們住在一棟大房子內，並挑戰夢想舞臺，最終組成女團出道。

據傳在芒果TV招商會上，《乘風破浪的姐姐們》公布了將會參與節目的藝人，令粉絲相當驚喜。

據悉此節目是韓國綜藝節目《姐姐們的Slam Dunk》的中國版，韓國版於2016年播出第一季，由少女時代成員Tiffany當隊長，帶領成員使用2,196,000韓元的夢想經費來挑戰自己過去未能實現的夢想，找來成員羅美蘭、金淑、洪真慶、閔孝琳等人參與，節目表現不俗。隔年，保留前一季成員金淑、洪真慶，找來之前夯團2NE1成員孔旻智（Minzy）擔任隊長，以及強藝元、韓彩英等人拍攝第二季，她們在節目的訓練下還以出道曲〈對嗎?〉與〈啦啦啦頌〉在韓國熱門音樂節目《音樂銀行》中演出。

芒果TV招商會上，《乘風破浪的姐姐們》節目介紹。

《乘風破浪的姐姐們》採取了「社會話題+熱點事件」的打造模式，簡而言之就是把「30+」女性的危機和女團選秀題材相結合起來，進而以一檔「演藝圈姐姐們」成為女團練習生的綜藝選秀節目，不知道與韓國的《姐姐們的Slam Dunk》相比又會帶來什麼樣的新意？網友看到這曝光的卡司陣容，都不可思議地表示：「這些咖怎麼可能湊在一起啊？！」、「來三分之一就很厲害了吧！」、「宋茜和王心凌的程度還需要在裡面被訓練嗎？」但也有網友非常殘忍地表示：「這節目不如叫作《大齡過氣女明星的二次炒作》。」

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(中時電子報)