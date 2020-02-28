桃園龍德宮香客夜宿大雅國中體育館，隔日清晨香客離去後，廟方派員進行全面消毒。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

桃園龍德宮徒步南下鹿港謁祖，8天7夜行程在輿論壓力下，提早2天在今日清晨搭車北返。由於信徒昨晚夜宿大雅國中、小體育館，大批香客席地而睡，引發家長恐慌。對此校方表示，大雅永興宮於半年前依規定代為租借，當時未有肺炎疫情，廟方在撤場後完成消毒。

據了解，龍德宮南下鹿港謁祖有1000人左右參加，但在輿論壓力下，陸續有信眾自行提早返家；昨晚回鑾行程行經台中，約有300人留在台中打地鋪過夜，分別住在大雅市場2樓、大雅國中體育館、大雅國小體育館等處。

大雅國中表示，體育館通到校外有獨立的動線，香客不會和學生接觸到。而且香客也是在學生放學後才會進來，在隔天清晨即離開，租借單位永興宮在人員撤場後，也完成清潔消毒。

台中市教育局昨宣布，為避免校園人群聚集及校外人士進校無法掌控，即日起全市高中職以下學校，包括教室、體育館及活動中心等室內場地暫不開放外借。校內操場、籃球場等戶外場地，考量空氣流通佳，疫情風險相對較低，維持開放或外借使用，後續將視疫情滾動調整。

(中時 )