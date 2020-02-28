台南市長黃偉哲慰問受難者家屬。（莊曜聰攝）

受難者家屬向紀念碑獻花。（莊曜聰攝）

雖然活動在戶外，但仍做好防疫動作。（莊曜聰攝）

台南市政府今天早上在新營區228紀念公園舉辦73周年追思會，今年不知是否受到新冠肺炎疫情影響，參與人數不但較往年減少，追思會也僅半個小時不到就結束，相當迅速，台南市長黃偉哲致詞時提到，台灣經過多次重大事件，希望全民能夠一起攜手共度難關，並在追求真相的路上可以完成和解，走向更好的未來。

黃偉哲說，73年前發生的事情烙印在許許多多人的心中，我們希望這樣的事情不要再發生，不要再有特權橫行的政府，我們必須和解，但必須建立在真相完全被調查出來的前提下，面對歷史必須謙卑，面對自然也必須謙卑。

黃偉哲指出，這些年來，台灣經過多次重大事件，228前一年的新營事件，也是因為疫病帶來的動盪，現在新冠肺炎的流行對全世界帶來重大影響，希望全民可以一起度過難關，在追求真相的路上可以完成和解，走向更好的未來。

228公益和平救世會理事長胡雅惠說，228事件是台灣沉痛的傷痕，73年過去，希望愛跟包容可以讓民眾從傷痛裡面走出來，重新來審視民主的意義，也感謝南市府在防疫期間仍能關注受難者的權益。

黃偉哲在致詞後，一一向228八事件後代家屬獻花致意，並帶著家屬在紀念碑上遞上百合花，有音樂演奏與賢北國小合唱團詩歌吟唱，場面肅穆莊嚴。

另外南市府也在會後宣布，為配合中央防疫需求，原訂將於3月7日在台南後壁登場的台灣國際蘭展將順延至下半年舉行，新冠肺炎疫情嚴峻，多場大型活動相繼停辦或順延，配合花期舉行的台灣國際蘭展每年都吸引國內外買家與觀光人潮，但今年買家來台意願降低，又為了防疫問題，因此將延到下半年舉行。

(中時 )