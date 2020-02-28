新北市長侯友宜、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日出席行政院會。侯友宜當面建議，防疫等級應提升為一級開設，陳時中則強調中央只是按照既定步驟走。侯友宜28日新莊回應，「誰建議根本不重要」。

侯友宜表示，誰建議根本不重要，重要的是面對所有問題，大家要解決問題，安定民眾的心，全面要超前部屬備戰，過年期間，新北市府就為所有市民做好衛教宣導，人潮擁擠的地方、密閉空間，請把口罩戴起來，也請同仁去督導補習班，密閉空間戴好口罩。

侯友宜指出，前幾例的家族群聚感染，市府都有問補習班同學，大家都有把口罩戴起來，另從16到19、32例趴趴走等案例，所有公車業者和捷運系統都自我消毒要求、測量體溫、捷運清潔，環境管理都做到位，這些都是新北市府的超前部屬，所以戴起口罩、勤洗手，密閉空間一定要戴，「我也知道有人持不同聲音，但我很堅持，這就是超前部屬、戒慎恐懼、全力迎戰」。

(中時 )