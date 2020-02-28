新冠肺炎肆虐全球，道瓊指數因美國疫情恐失守當地時間27日狂跌近1,200點，陸港股28日跟跌，陸股開盤大跌逾2％，港股開盤重挫500點。

上證指數開盤報2,924點，挫66點或2.23％；10：25報2,922.43點，挫68.9點或2.3％。深成指開盤報11,150點，挫383點或3.32％；現報11,155.12點，挫378.8點或3.29％。

恒指低開529點，報26,249，開盤後最多曾跌646點，低見26,131點，跌穿2月3日即新冠肺炎疫情以來的低位（26,145點），創近三個月新低。現報26,174.5點，跌604.12點或2.26％。

A股類股表現方面，各類股全線下跌，水泥、有色金屬、化工、房地產股挫逾3％；鋼鐵、煤炭、金融、電力股挫逾2％；石油股亦挫逾1％。

港股部分，藍籌及大咖科技股全線下跌，騰訊開盤跌2.3％，報390港元。阿里巴巴跌2.1％。友邦及中國平安保險亦跌逾2％。

(工商 )