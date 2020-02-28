最新婚姻教戰守則諷刺喜劇《婚姻大崩壞》囊括《家有兩個爸》喜劇天王威爾法洛和《副人之仁》喜劇天后茱莉亞路易斯德瑞福斯，兩人首度大銀幕搞笑過招！本片由探照燈影業出品、《繼承人生》奧斯卡獲獎編劇搭檔奈特法松和吉姆羅許聯手編導，眾所矚目於日舞影展首映。一對闔家共度完美假期的上流夫妻，差點被雪崩襲擊逃過一劫，多年婚姻卻面臨「滑下坡」的警報危機，賦予「災難」電影全新定義。

《婚姻大崩壞》於奧地利阿爾卑斯山實地取景，主要地點為滑雪度假勝地伊施格爾和菲斯，全體劇組於冬季遠赴當地兩個月，在剛好碰上史上降雪量最多、正值滑雪旺季的冰天雪地裡，咬牙撐過零下超低溫、連續六到七個小時出外景，片中高達百分之80皆在當地拍攝，就是為了使本片令人身歷其境。威爾法洛便對於美不勝收的白雪覆蓋壯麗風光大為讚嘆：「根本就像電腦合成！」

《婚姻大崩壞》敘述一對美國上流中產階級夫妻，帶著一對雙胞胎兒子前往奧地利阿爾卑斯山，闔家共度夢寐以求的滑雪假期。未料一場突如其來的雪崩破壞了這趟完美假期，驚慌失措的他們雖沒被真正擊中，卻導致這對夫妻的婚姻頓時面臨崩解危機，犀利諷刺上流家庭的自欺欺人，一針見血戳破看似美好婚姻的假象。編導搭檔奈特法松和吉姆羅許不但以《繼承人生》獲得奧斯卡最佳改編劇本，更進而執導廣獲好評首部長片《三分男孩》，交織悲喜劇的高超功力，令他們成為編導本片的絕佳人選，編劇陣容還包括熱門獲獎影集《繼承之戰》的創始者傑西阿姆斯壯。

威爾法洛是美國最家喻戶曉的喜劇天王之一，以《精靈總動員》晉升一線票房巨星，歷年來的《銀幕大角頭》和《家有兩個爸》等爆笑喜劇亦廣受歡迎，他也嘗試展現搞笑以外的演技，曾以《金牌製作人》和《口白人生》二度入圍金球獎，因而被相中主演《婚姻大崩壞》中既滑稽又可悲的丈夫一角，再度一展他喜劇和戲劇皆能駕馭的才華。

茱莉亞路易斯德瑞福斯也是美國知名喜劇天后，從影長達超過30年，以《週末夜現場》的搞笑表演嶄露頭角，並曾演出名導伍迪艾倫的作品，令她聲名大噪的，則是播出長達九年的熱門影集《歡樂單身派對》，而後更以不敗影集《副人之仁》再攀演藝生涯巔峰、連續六年拿下艾美獎喜劇女主角，並以24度入圍暨11度獲獎，創紀錄成為史上入圍和獲獎最多的女演員，並曾被時代雜誌選為全球年度百大影響人物。

(中時 )