今起東北季風減弱，228連假全台各地是多雲到晴的好天氣，各地高溫可達26度以上，但氣象專家吳德榮指出，下周三（4日)起受東北季風與鋒面影響，氣溫恐急降至13度。

中央氣象局表示，明（29日）起到3月1日，東北季風減弱，各地為多雲到晴的好天氣，僅東半部及北部地區會有局部短暫雨；晨間仍稍有涼意，白天則相當溫暖，全台各地約是26度的高溫，而大台北地區和中南部最高可能會飆到29、30度的高溫。

而氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，周日（3月1日）起受鋒面與東北季風影響，東、北部有局部降雨的可能，下周二（3月3日）氣溫回升，東半部仍有局部短暫雨的機率。

不過，根據最新模式模擬顯示，下周三、四（4、5日）將會有另一鋒面及冷空氣南下，北台灣將轉為濕冷的天氣，最低溫可能降至13度，白天最高溫也只剩17度，民眾需注意保暖。

(中時電子報)