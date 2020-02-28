陸股三大指數跌幅縮小 口罩醫材板塊走強 11:522020/02/28 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數28日跌幅縮小，盤面上，口罩板塊走強，截至發稿，滬指報2943.51點，跌1.6％；深成指報11293.32點，跌2.09％；創業板指報11293.32點，跌2.48％。 據《新浪財經》報導，從盤面上看，口罩、流感、醫療器材服務等板塊居板塊漲幅榜前列，氮化鎵、超級電容、胎壓監測等板塊居板塊跌幅榜前列。 (旺報 ) #醫材板塊 #口罩 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 一周2片口罩 高中生家長憂開學不夠用 09:132020/02/25 生活 僑育國小嚴格防疫 再贈兒童口罩套 13:212020/02/25 生活 官方出手？陸股V型反彈 04:102020/02/26 財經要聞 兒童口罩 明起天天都可買 00:482020/02/26 生活新聞 日政府阻擋不住購物網天價轉賣口罩 09:402020/02/26 國際 新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起代售實名制口罩 17:272020/02/26 生活 北市小兒科診所遭爆料私賣10元口罩 衛生局將前往釐清 20:502020/02/26 生活 陸口罩日產能產量 超過7000萬只 12:432020/02/27 兩岸 買口罩心情像買彩券！網友開心買到醫療級彩色口罩 22:022020/02/27 財經 醫用口罩撕開變這樣？眾人看傻崩潰 09:002020/02/28 生活 財經熱門新聞 哀嚎！美半導體股慘崩 台積電ADR倒地 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 即時 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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