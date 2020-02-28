陸股三大指數28日跌幅縮小，盤面上，口罩板塊走強，截至發稿，滬指報2943.51點，跌1.6％；深成指報11293.32點，跌2.09％；創業板指報11293.32點，跌2.48％。

據《新浪財經》報導，從盤面上看，口罩、流感、醫療器材服務等板塊居板塊漲幅榜前列，氮化鎵、超級電容、胎壓監測等板塊居板塊跌幅榜前列。

(旺報 )

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